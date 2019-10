Scontro in galleria nel Pescarese

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 6 OTT - Tre persone sono rimaste ferite nel pomeriggio in un incidente accaduto lungo la statale 714 'Tangenziale di Pescara' all'interno della galleria 'I Pianacci' dove sono rimaste coinvolte due autovetture. Il traffico è stato temporaneamente bloccato all'altezza del km 0,650, nel territorio comunale di Montesilvano (Pescara). Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della Polstrada e i Vigili del Fuoco. Disagi per il traffico. I feriti sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Pescara.