'ZafferanBike' a San Pio delle Camere

(ANSA) - SAN PIO DELLE CAMERE (L'AQUILA), 5 OTT - L'Asd 'San Pio Bike' ha avviato la macchina organizzativa della Cicloturistica "ZafferanBike" per regalare agli appassionati una manifestazione sportiva di grande livello domenica 13 ottobre, con partenza e arrivo a San Pio delle Camere. La cicloturistica diventa occasione per mettere in risalto storia, territorio, tradizioni e le tante potenzialità della provincia dell'Aquila. I comuni interessati al passaggio della manifestazione off-road (San Pio delle Camere, Carapelle Calvisio, Navelli, Caporciano con la frazione di Bominaco, Tussio, Prata d'Ansidonia e Castelnuovo frazione di San Pio delle Camere, con il percorso corto di 25 km e lungo di 47 km) diventano coprotagonisti di una cicloturistica unica nel suo genere per omaggiare lo zafferano. Le iscrizioni si possono effettuare sulla pagina facebook 'San Pio Bike' o su https://www.facebook.com/events/466144727304177/ .