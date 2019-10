Asl Chieti, dg Schael incontra Colombo

(ANSA)-CHIETI, 5 OTT - Indicato tra i sei scienziati italiani più influenti al mondo dallo 'European Journal of Clinical Investigation', il professor Antonio Colombo ha incontrato il manager della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael, al termine di una lezione della Scuola di specializzazione in Cardiologia all'Università di Chieti. Già primario di Emodinamica e Cardiologia interventistica al San Raffaele di Milano, membro del Consiglio superiore di Sanità fino a dicembre 2018, Colombo si è confrontato con Schael su programmazione e organizzazione della rete di emergenza cardiologica. Colombo ha evidenziato che, secondo le linee guida internazionali, per dare ai pazienti un minimo di garanzia su esperienza dei cardiologi ed esito positivo degli interventi, un centro di emodinamica deve eseguire almeno 250 procedure l'anno. "Potrebbe essere più deleterio subire un intervento invasivo in una struttura senza necessaria esperienza - ha detto - che arrivare mezz'ora più tardi in un laboratorio di Emodinamica con le giuste competenze".