Pompeo a Pacentro: sindaco, soddisfatti per la sua visita

(ANSA) - PACENTRO (L'AQUILA), 3 OTT - "Sono assolutamente soddisfatto per il fatto che durante una visita il Segretario di Stato Usa, quindi una persona a livello mondiale molto influente, abbia ricordato e abbia avuto il desiderio di tornare qui a Pacentro". Lo ha detto il sindaco del paese abruzzese, Guido Angelilli, poco prima dell'arrivo del Segretario di Stato americano, Mike Pompeo.

"Quello che conta - ha sottolineato - è che abbia sentito il richiamo di un paese piccolo dell'entroterra abruzzese, questo per me è molto importante dal punto di vista umano". (ANSA).