Pompeo a Pacentro: padrone casa bisnonni, 'contento visita'

(ANSA) - PACENTRO (L'AQUILA), 3 OTT - "Sono contento per la visita del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, mi fa piacere".

Lo ha detto il proprietario della casa dove abitavano i bisnonni di Pompeo, Vincenzo De Capite Mancini".

"Dopo essere tornato dal Canada ho acquistato la casa negli anni '80 - ha spiegato - da una nipote della famiglia, Gemma, che risiedeva in America a Detroit. Negli anni qualcosa è stato modificato nell'abitazione, qualcosa è rimasto come era.

Attualmente ci abito con la mia famiglia". (ANSA).