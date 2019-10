Pompeo a Pacentro: Marsilio, dimostra affetto per le radici

(ANSA) - PACENTRO (L'AQUILA), 3 OTT - "Questa visita dimostra quanto legame affettivo ci sia tra i nostri discendenti e i nostri emigrati con le loro radici e le loro origini". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in attesa dell'arrivo del Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo.

"Spero che questo sentimento - ha aggiunto - sia sempre più diffuso e che possa diventare l'arma in più nel mondo per farsi apprezzare e sviluppare la nostra offerta turistica. Quella di oggi è una occasione imperdibile per Pacentro per farsi scoprire per le sue bellezze in tutto il mondo". (ANSA).