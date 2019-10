Lupi in paese? Sindaco, ottima notizia

(ANSA) - PETRELLA TIFERNINA (CAMPOBASSO), 3 OTT - Tre lupi corrono lungo le vie principali in paese a mezzanotte, ma "Nessun allarmismo". Lo ha fatto sapere il sindaco Alessandro Amoroso che considera invece l'evento "una nuova opportunità per la valorizzazione delle risorse naturali locali".

Così a Petrella Tifernina, 1100 abitanti, avamposto sannita, a pochi chilometri da Campobasso, arroccata a 650 metri sul mare: il sindaco ha persino invitato la popolazione a restare tranquilla e, con una ordinanza, rassicura i residenti del paese consigliando, solo in via puramente precauzionale, di evitare: di dar da mangiare ad animali su suolo pubblico lasciando cibo per strada ed a lasciare liberi cani di proprietà. Lo stesso primo cittadino esorta la gente locale a segnalare eventuali rinvenimenti di carcasse di animali, al fine di consentirne l'immediata rimozione e smaltimento.