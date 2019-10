Pompeo a Pacentro,paese pop star Madonna

(ANSA) - PACENTRO, 2 OTT - Comunità in fermento per l'arrivo a Pacentro del braccio destro di Donald Trump, il segretario di Stato Mike Pompeo. Nel paese che diede i natali anche ai nonni della popstar americana Madonna non vive più nessuna famiglia con il cognome Pompeo ma l'attesa è grande perché negli States vivono migliaia di pacentrani. Lo stesso spirito che ha spinto il numero due della Casa Bianca a raggiungere Pacentro per conoscere il paese e la casa dove sono nati e dove hanno vissuto i nonni paterni Paolo Pompeo e Gemma Pacella prima di andare a cercare fortuna in America alla fine dell'800 nel New Mexico.

L'arrivo è previsto per le 12,30, per poi girare a piedi gli angoli e i posti più suggestivi del paese.

Il segretario di Stato americano resterà a pranzo nel ristorante Caldora di Pacentro dove ha già espresso il desiderio di poter mangiare gli arrosticini. Il momento culminante della visita sarà l'arrivo nella zona di via San Francesco, strada dove abitavano i bisnonni del segretario di Stato americano.