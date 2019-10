Monfreda presenta libro a Lanciano

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 2 OTT - "Se vogliamo proteggere e tramandare la libertà che le generazioni precedenti hanno conquistato per noi, allora dobbiamo sostenere ogni altra donna nelle sue scelte, nella sua battaglia per essere ciò che desidera....". Se ne parlerà con Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna, oggi a Lanciano per presentare il suo libro "Come se tu non fossi femmina. Appunti per crescere una figlia", alle 18 nell'ex Casa di conversazione in piazza Plebiscito, appuntamento organizzato dall'associazione 'Maria Luisa Brasile'. Si parlerà con lei anche di educazione, perché bambine e ragazze siano libere dagli stereotipi di genere. "I bambini devono imparare a riconoscere il potere nella gentilezza. Devono imparare a rispettare chi non utilizza il registro del rimprovero per ottenere attenzione. Così saranno più decisi nel ribellarsi al sopruso e all'umiliazione, perché li riconosceranno come tali e non come l'unica forma legittima in cui l'autorità può esprimersi".