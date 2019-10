Cefalee, apre 2/o ambulatorio Avezzano

(ANSA) - L'AQUILA, 1 OTT - Il centro per la cura delle cefalee raddoppia: mercoledì 2 ottobre all'ospedale di Avezzano (L'Aquila) sarà aperto un secondo ambulatorio, in aggiunta a quello in funzione il martedì dal gennaio scorso. Lo ha deciso la direzione Asl in seguito alla grande richiesta da parte di utenti della Marsica e territori vicini. In otto mesi di attività oltre 600 le visite. Il secondo ambulatorio, al 4/o piano dell'ospedale, sarà attivo il mercoledì, affidato alla dottoressa Cindy Tiseo, che opera nel reparto di Neurologia, diretto dalla prof. Simona Sacco. Il Centro cefalee garantisce prestazioni d'urgenza, entro le 48 ore, soprattutto per cefalee 'a grappolo'. Nella Marsica la cefalea colpisce circa il 13% della popolazione, in linea con il dato nazionale, a soffrirne soprattutto le donne. L'età più colpita oscilla tra 30 e 50 anni. Il Centro cefalee dell'ospedale di Avezzano, per i casi più gravi, utilizza i nuovi farmaci che agiscono sul meccanismo fisiopatogenetico della malattia, con pochi effetti collaterali.