Nonno ascoltami! Ecco la 10/a edizione

(ANSA)-PESCARA, 28 SET - Tutto pronto per la giornata di prevenzione contro i disturbi uditivi: domenica 29 settembre, dalle 10 alle 19, prende il via la 10/a edizione del tour "Nonno Ascoltami! - L'Ospedale in piazza", campagna di controlli gratuiti dell'udito promossa dall'omonima onlus dal 2010.

Quattro le città abruzzesi coinvolte: Pescara domenica 29 settembre in piazza della Rinascita; Lanciano sabato 5 ottobre nel Palazzo degli Studi; infine domenica 13 ottobre Chieti alla Villa Comunale e Vasto in piazza Rossetti. "La nostra campagna di prevenzione compie oggi dieci anni - ha detto oggi a Pescara Mauro Menzietti, fondatore di Nonno Ascoltami! - e festeggia il traguardo proprio a Pescara dove tutto è partito nel 2010". "Un messaggio di prevenzione che parte dall'Abruzzo e arriva in 36 città - ha aggiunto Valentina Faricelli, presidente della Onlus - E la nostra mission arriva fino a Ginevra, sede dell'Oms dove Nonno Ascoltami! rappresenterà l'Italia 4 e 5 dicembre al Forum mondiale sui disturbi uditivi".