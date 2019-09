Rigopiano: imputato aggredito, mi ha riempito di botte

(ANSA) - PESCARA, 27 SET - "Stavo prendendo un caffè con i miei avvocati, quando sono stato aggredito. Non so da chi, era una donna. Mi ha picchiato, mi ha riempito di botte. Segue querela". Così l'ex sindaco di Farindola, Massimiliano Giancaterino, mentre esce dal tribunale di Pescara, scortato dagli operatori del 118, dopo essere stato aggredito dalla madre di Stefano Feniello, una delle 29 vittime, in una pausa della seconda udienza preliminare sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola, in corso di svolgimento questa mattina. (ANSA).