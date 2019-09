L'ANSA e le eccellenze d'Abruzzo

Una regione con un export rilevante che cresce, un Pil positivo, un turismo articolato, con una media di crescita superiore a quella del Paese. Sono le caratteristiche dell'Abruzzo citate da Giulio Anselmi, presidente ANSA, aprendo a Pescara l'evento 'Raccontare l'eccellenza', 15/o degli appuntamenti organizzati nelle regioni. "Affinché le cose che vanno bene vadano meglio è necessario che si sappiano" ha aggiunto Anselmi. Poi rivolgendosi al sindaco di Pescara Carlo Masci: "Lui ha definito Pescara la 'locomotiva d'Abruzzo', ecco, noi vogliamo portare un po' di carbone". Dal canto suo, Masci ha sottolineato la funzione di responsabilità sociale dell'ANSA.

"Quando leggiamo una notizia ANSA, diciamo 'l'ha detto l'ANSA, quindi è vero". Sul tessuto economico dell'Abruzzo, Masci ha aggiunto: "In un momento storico in cui ci piangiamo addosso, mi sono meravigliato della vitalità dell'Abruzzo apprendendo che è una delle principali regioni per intensità industriale, sono felice che ANSA celebri le nostre eccellenze".

"C'è una emergenza che abbiamo sollevato al centro delle politiche che dobbiamo attuare ed è quella della infrastrutture". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso del suo intervento all'evento ANSA 'Raccontare l'eccellenza'. "L'Abruzzo - ha spiegato - ha bisogno di infrastrutture per uscire da una situazione di minorità, di esclusione dal resto dell'Italia, cui è stato condannato da parecchi decenni di politiche poco lungimiranti e di scarsa attenzione da parte degli organi centrali". Riferendosi alla mancanza di un collegamento viario "efficiente e diretto" tra l'Adriatico e il Tirreno il presidente Marsilio ha sottolineato come questo provochi un incremento di "nove milioni di percorrenze di chilometri annui per camion e fornitori". "Provate a contare - ha sottolineato - come questo si traduca in svantaggio competitivo rispetto a chi ha un sistema di logistica efficiente. Lo stesso discorso lo abbiamo ripetuto spesso per il sistema dei porti".

'L'Abruzzo non è solo pastorizia. Abbiamo delle grandi aziende industriali che rappresentano eccellenze non solo abruzzesi, nazionali, ma anche d'Europa e che stanno garantendo una produttività enorme. Peraltro queste, che sono vere e proprie eccellenze, vogliamo portarle a Dubai dove si svolgerà un Expo diverso dagli altri, perché si terrà per la prima volta in un Paese arabo e con affluenza di imprenditori, governanti e uomini d'affari, provenienti, mai come stavolta, da tutti i continenti". Così l'assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, nel corso dell'evento ANSA 'Raccontare l'eccellenza' a Pescara. "A Dubai, dove ci attende un appuntamento fondamentale, per il 75% ci saranno presenze dalla Cina, dall'India, Indonesia, Asia in generale. E a Dubai potremo mostrare quei progressi fatti a livello regionale in tutti i campi, dall'agroalimentare, con un cambiamento negli ultimi trent'anni epocale, alla space economy con Telespazio e Leonardo, all'economia circolare alla Fater, ma più in generale abbiamo tanto da dire e tanto da fare per il prodotto Abruzzo".