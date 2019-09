Tappa a Palermo di Tour Salute

(ANSA) - PALERMO, 26 SET - Fa tappa a Palermo il "Tour della Salute", che quest'anno, giunto alla sua seconda edizione, si propone in abbinamento con il format "Crescendo in Salute". Il doppio evento si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre, in piazza Verdi, con ingresso libero, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La manifestazione, frutto delle collaborazioni con Federfarma e Teva Italia, tocca le piazze di 14 regioni italiane con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato al fine di prevenire le malattie croniche. L'evento avrà luogo in un'area espositiva allestita con gazebo, info point, palco mobile e un truck hospitality dotato di ambulatori, all'interno dei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test di autodiagnosi e screening di prima istanza (glicemia, pressione arteriosa, screening odontoiatrico, test dell'udito, controllo del peso).