Campli, corsi nuoto con trasporto gratis

(ANSA) - CAMPLI (TERAMO), 26 SET - Corsi di nuoto per ragazzi, a tariffe agevolate e trasporto gratuito per i primi 24 iscritti.

L'iniziativa è dell'amministrazione comunale di Campli, guidata dal sindaco, Federico Agostinelli, sviluppata su impulso dell'assessore alle Politiche Sociali, Valentina Di Francesco, ed è riservata a bambini e ragazzi del territorio. Grazie ad una convenzione stipulata con la Tonic di Garrufo di Sant'Omero, gli iscritti potranno beneficiare di una quota agevolata (310 anziché 489 a persona) per il periodo tra il 1 ottobre 2019 e il 16 giugno 2020. I corsi si terranno ogni martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle 18:20. Oltre alla quota d'iscrizione omaggio e una quota assicurativa di 10, la convenzione prevede anche 1 mese all inclusive per un genitore da attivare entro il 31 ottobre 2019 e il servizio assistenza all'interno dello spogliatoio.