Oggi senz'acqua 10 Comuni del Pescarese

(ANSA)-PESCARA,25 SET- Dieci comuni della provincia di Pescara, tra cui il capoluogo e Montesilvano, interamente o in parte senz'acqua oggi a causa di riparazione urgente, da parte dell'Aca, sull'adduttrice principale dell'acquedotto Tavo.

Migliaia le utenze interessate. "Si comunica la sospensione dell'erogazione idrica dalle 8.30 alle 17 circa - si legge sul sito dell'Aca - La perfetta normalizzazione sulla rete avverrà in tarda serata". I comuni interessati dai disservizi sono Penne (intero territorio, escluse c.da Roccafinadamo, Villa Degna, Colle Maggio), Loreto Aprutino (intero territorio), Collecorvino (intero territorio), Picciano (intero territorio), Pianella (intero territorio, escluse frazioni Cerratina e Castellana), Spoltore (Villa S. Maria, Caprara, Spoltore centro storico e zone limitrofe), Cappelle sul Tavo (intero territorio), Moscufo (intero territorio), Montesilvano (Montesilvano Colle, Macchiano, via Chiarini, via Vestina alta, Villa Carmine, c.da Barco e zone limitrofe) e Pescara (strada Valle Furci e Ferzetti).