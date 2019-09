Cucciolo orso ritrova madre in Abruzzo

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 23 SET - Un cucciolo di orso bruno marsicano, trovato solo lungo una strada all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, si è ricongiunto alla madre grazie ad una operazione dei tecnici del Servizio Scientifico e di Sorveglianza del Parco. Durante la settimana di Ferragosto era stata segnalata la presenza di un cucciolo di orso bruno marsicano a bordo strada, da solo. In accordo con l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA) e il Ministero dell'Ambiente si è stabilito di mettere in campo tutte le azioni necessarie per favorire il ricongiungimento del cucciolo con la madre. Nella stessa area i tecnici del Parco hanno verificato la presenza di due nuclei familiari. Il 15 agosto il cucciolo è stato catturato meccanicamente senza anestesia per ridurre al minimo le manipolazioni, e rilasciato in quota, nell'area di presenza delle femmine. Il 17 agosto si è avuta la certezza che il cucciolo si fosse ricongiunto ad una femmina con due piccoli.