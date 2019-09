Pescocostanzo a 'Borgo dei borghi'

(ANSA) - PESCOCOSTANZO (L'AQUILA), 22 SET - Sono tre i piccoli centri abruzzesi scelti tra i sessanta da nord a sud che parteciperanno alla trasmissione televisiva su Rai3, "Il borgo dei borghi - La grande sfida" per eleggere la 'piccola località' più bella d'Italia. Si tratta di Pescocostanzo, Caramanico Terme e Castel del Monte. Tra loro solo una potrà accedere alla finale che vedrà in gara 20 Borghi, uno per ogni regione. Il programma è stato presentato a Viale Mazzini dal direttore di rete Stefano Coletta e sarà condotto da Camila Raznovich. "Esprimo tutto l'orgoglio per essere stati scelti tra la terna delle località abruzzesi per partecipare all'edizione conclusiva della trasmissione televisiva il Borgo dei Borghi - afferma il sindaco di Pescocostanzo Roberto Sciullo - sicuramente un riconoscimento che ci onora. È un risultato che ottiene questo paese, rientrato nei Borghi solo quattro anni fa, fortemente voluto dall'attuale amministrazione".