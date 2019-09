Export Abruzzo giù, -1,9% nel 2019

(ANSA) - PESCARA, 21 SET - L'export abruzzese va giù: dopo cinque anni di vacche grasse, con il vento in poppa dell'automotive a trainare tutto il resto, l'Abruzzo si ritrova nei primi sei mesi del 2019 a fare i conti con il segno 'meno' davanti alle cifre che connotano il commercio dei prodotti verso l'estero: tutto, nonostante il settore mezzi di trasporto continui a macinare successi. In valori percentuali, l'export abruzzese ha segnato una flessione dell'1,9%: dato in controtendenza con quello nazionale che è cresciuto del 2,7%. E va pure ricordato che nel 2018 l'export abruzzese segnò un incremento del 5,1%. "E' accaduto stavolta - spiega l'indagine realizzata per la Cna Abruzzo da Aldo Ronci su dati Istat - che gli incrementi delle produzioni legate a quattro o due ruote non compensino più le perdite di tutti gli altri comparti: Nel primo semestre del 2018 l'export abruzzese ammontava a 4.467 milioni di euro, mentre nel primo semestre di quest'anno è stato di 4.383, registrando una flessione di 84 milioni di euro".