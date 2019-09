'Tendopoli della salute' a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 20 SET - Medici specializzati ed infermieri saranno a disposizione dei cittadini il prossimo 21 settembre alla Villa comunale di Chieti nella ''Tendopoli della Salute'', una giornata di prevenzione sanitaria con screening totalmente gratuiti nata da un progetto dei Club Kiwanis Pescara, Kiwanis Chieti-Pescara D'Annunzio e Kiwanis Chieti Pescara in collaborazione con il Nucleo Operativo Teate, l'associazione Cives e il supporto dell'università 'G.d'Annunzio', del Comune di Chieti, di Federfarma Chieti, dell'istituto acustico Maico, e del Masci Chieti 2. Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle ore 17.30 tutti potranno sottoporsi a test, screening ed esami specialistici nelle sei tende e nei quattro gazebo, in particolare test allergologici, elettrocardiogramma e prelievi ematochimici, esami dermatologici con mappatura dei nei, visite oculistiche per i bambini, test diabetologici, impedenziometria, ecografia tiroidea, screening ginecologici, sedute di agopuntura e consulti di naturopatia, prove audiometriche, spirometria.