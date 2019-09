'Race for the cure', dalle 15 a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 20 SET - Taglio del nastro alle 15 a Pescara per la 'Race for the Cure', la più grande manifestazione mondiale per la lotta ai tumori del seno. L'evento, organizzato dalla 'Susan G. Komen' Italia, utilizza i fondi raccolti dal progetto per realizzare programmi di prevenzione a sostegno delle donne. In piazza della Rinascita è al lavoro una grande squadra per gli ultimi dettagli del Villaggio che, in ambulatori allestiti per l'occasione, accoglierà le visitatrici per consulenze mediche e prestazioni specialistiche gratuite. Alla 15.30 convegno su 'La prevenzione del tumore del seno: sfide attuali e prospettive future nella regione Abruzzo'; alle 17 nell'area benessere il talk 'dall'azione sportiva alla comunicazione preventiva nel sociale'. Tra gli appuntamenti nell'Area Rosa con le associazioni, alle 15.30 laboratorio per imparare a indossare i turbanti, con 'Erga Omnes'; alle 17 posturologia e osteopatia per il trattamento post-operatorio con 'Amorosa'; alle 18 consulenze estetiche con 'I colori della vita'.