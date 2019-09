Fortezza Civitella Tronto, ecco risorse

(ANSA) - PESCARA, 20 SET - L'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Mauro Febbo ha incontrato il sindaco di Civitella del Tronto (Teramo) Cristina Di Pietro, per supportare l'amministrazione comunale nella gestione delle fasi propedeutiche a valorizzazione e restauro della Fortezza. Per l'edificio, una delle più grandi opere di ingegneria militare d'Europa, caratterizzata da forma ellittica con estensione di 25.000 metri quadri e lunghezza di oltre 500 metri, sono stati stanziati 2 milioni di euro nel Piano di investimenti del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), risorse già approvate dal Cipe. Febbo ha voluto anche stimolare il Comune a produrre in tempi brevi la progettazione e la firma del Disciplinare con il Mibact Segretariato Generale - Servizio II Autorità di gestione del Piano Operativo "Cultura e Turismo", per scongiurare il rischio di perdita del finanziamento riguardo a interventi che, secondo crono-programma previsto, dovevano essere già attivati dal 2018.