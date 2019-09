Sisma: Marsilio,su ricostruzione dismettere bandiere partiti

(ANSA) - PESCARA, 19 SET - "Credo che quando si parla di ricostruzione si debbano dismettere le bandiere di partito e lavorare nell'interesse dei cittadini, perché è un'emergenza che colpisce tutti e sulla quale abbiamo tutti condiviso le misure che la Regione Abruzzo ha portato al tavolo del Governo nazionale e in Parlamento. Purtroppo non sono state ancora recepite, se non in parte". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della conferenza stampa per tracciare il bilancio dei primi 180 giorni della sua Giunta, rispondendo ai cronisti sull'eventualità che Giovanni Legnini diventi commissario alla ricostruzione. "Sulla ricostruzione - aggiunge Marsilio - il dialogo c'è sempre stato, quando io ero un semplice parlamentare venivo a L'Aquila, pur stando all'opposizione in Parlamento e all'opposizione di Giovanni Lolli che convocava quel tavolo".

