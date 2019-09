Cc, Mennilli nuovo comando in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 SET - Il Tenente Colonnello Alessandro Mennilli è il nuovo comandante del Reparto Operativo dei carabinieri di Campobasso. Sposato e padre di due figli, originario di Chieti, è in servizio nell'Arma dal 1993. Negli ultimi anni ha svolto funzioni di staff nell'ambito dello Stato Maggiore del Comando Legione Abruzzo e Molise di Chieti.

Laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza, è abilitato all'esercizio della professione di avvocato. Autore di saggi di carattere storico relativi all'età contemporanea, nel 2014 ha pubblicato il volume 'L'insediamento dei Reali Carabinieri nei Tre Abruzzi', edito da Menabò. "Sono molto contento di essere stato destinato in questa città dalle antiche tradizioni patriottiche - ha dichiarato Mennilli - e di aver assunto il comando di unità competenti e motivate".