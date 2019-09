Marsilio racconta 180 giorni di governo

(ANSA) - PESCARA, 18 SET - "180 giorni di Governo: Marsilio e la sua Giunta raccontano sei mesi di lavoro, progetti, iniziative": è il tema della conferenza stampa in programma domani, giovedì 19 settembre alle ore 11 nella sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo, a Pescara. "Il grande lavoro svolto in questi mesi merita un puntuale resoconto" spiega Marsilio. Il programma prevede, in apertura, i saluti del presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri, l'introduzione del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e brevi interventi degli assessori. All'appuntamento saranno presenti anche i sindaci e i portatori di interesse. L'Ufficio stampa della Giunta regionale curerà la diretta Facebook, sul canale Regione Abruzzo, e il live tweeting.