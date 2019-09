In borsa 5 kg di marijuana, arrestata

(ANSA) - PESCARA, 18 SET - La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato 5 kg di marijuana dopo aver fermato una 36enne nigeriana, appena giunta nel capoluogo adriatico in treno. La donna è stata trovata in possesso della droga, confezionata in tre voluminosi involucri di cellophane nascosti in due borse, insieme a un panetto di oltre 100 grammi di hashish. Una volta immesso sul mercato locale lo stupefacente avrebbe consentito un ricavo di almeno 70mila euro. Le attività di prevenzione e repressione svolte nella stagione estiva hanno consentito, finora, di arrestare quattro persone e di sequestrare complessivamente circa 20 kg di droga.