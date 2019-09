Bus contro albero: testimonianza donna, momento infernale

(ANSA) - PIANELLA (PESCARA), 18 SET - "Ero sull'autobus quando all'improvviso mi sono ritrovata a terra e in quel momento non ci ho capito più nulla, ho visto un pezzo di legno dentro l'autobus e si trattava, me ne sono accorta dopo, dell'albero che era entrato dentro. È stato un momento infernale". Queste le parole di Annamaria Sergiacomo, la donna di Pianella che era tra i passeggeri del bus TUA, coinvolto ieri in un incidente stradale a Caprara di Spoltore (Pescara).

La donna, che ha riportato la rottura del braccio, è finita al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, e ha ancora negli occhi quei drammatici momenti. "L'autobus era pieno e in quel momento c'era un tratto di strada in salita. Purtroppo in quella strada già in passato erano accaduti diversi incidenti anche per la presenza di diverse curve. L'autobus procedeva lentamente, ma essendo nella parte centrale dell'autobus non ho visto poi cosa ha causato l'incidente. Poi al pronto soccorso ho visto l'autista che parlava del fatto di aver dovuto sterzare improvvisamente. L' albero si trovava poi sul ciglio della strada". (ANSA).