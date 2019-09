Naiadi, annunciata riapertura lunedì 30

(ANSA) - PESCARA, 17 SET - Le piscine 'Le Naiadi' di Pescara riapriranno al pubblico il prossimo 30 settembre, dopo un restyling in nome della sicurezza. Lo annuncia la nuova gestione "Naiadi 2020", guidata dal direttore generale Nazzareno Di Matteo della Pinguino Nuoto e dalle altre associazioni che compongono l'Ati, Pescara Pallanuoto, Club Aquatico e Gollum Climbing Academy. Già lunedì 23 settembre il Pala Pallanuoto riaprirà alle società sportive che devono cominciare gli allenamenti. "Abbiamo velocizzato i lavori - dichiara Di Matteo - perché, insieme alla Regione Abruzzo, si è tenuto conto della forte esigenza di far partire la stagione sportiva, riconsegnando un palazzetto bonificato con spogliatoi ritinteggiati, nuovi phon e il pontone messo in sicurezza, oltre ai lavori alle tubature e agli impianti". Lunedì 23 torneranno fruibili anche i campi di calcetto, affittati a due associazioni sportive. Da giovedì 26 a domenica 29 settembre porte aperte a chi voglia visitare gli impianti e chiedere informazioni.