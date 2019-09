Fioramonti,inaccettabile scuole L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 16 SET - "E' inaccettabile che dopo dieci anni non si sia ripartiti soprattutto nel contesto scolastico, quindi ho chiesto una totale inversione di tendenza, un cambio di passo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, all'Aquila per l'inaugurazione dell'anno scolastico alla cui cerimonia pomeridiana è prevista anche la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel decennale del sisma che ha sconvolto il capoluogo abruzzese.

"La nostra presenza qui - ha spiegato - è una testimonianza di vicinanza e anche una testimonianza di responsabilità, perché dopo dieci anni, diciamocelo chiaramente, le parole non contano più. E' anche vero che la difficoltà nella ricostruzione prevede molti livelli di governance coinvolti quindi non c'è una responsabilità di qualcuno in particolare però resta il fatto che una persona seria dopo dieci anni non può fare altro che evitare troppe parole, ascoltare e prendersi la responsabilità di cambiare le cose".