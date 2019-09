Da ministro medaglia a docenti L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 16 SET - Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti consegnerà oggi una medaglia ai rappresentanti della comunità scolastica, come riconoscimento per il loro impegno e la loro dedizione in questi dieci anni dal terremoto. La consegna, fanno sapere dal Miur, avverrà in occasione della cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico "Tutti a Scuola", con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, oggi pomeriggio all'Aquila presso il MUSP (Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio) della scuola primaria 'Mariele Ventre'.