S.Giovanni Teatino, 11 attività storiche

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI), 13 SET - In undici hanno ricevuto il riconoscimento di "Attività storica" del Comune di San Giovanni Teatino dalle mani del sindaco Luciano Marinucci, del vicesindaco Giorgio Di Clemente e dell'assessore al commercio Roberto Ferraioli: si tratta di Racoa Di Pavone Dante, Bar Valpescara, Agente di assicurazioni Elide Di Nicola, Lavanderia del Rosso, Cartolibreria Centrale, Macelleria di Nicola Alessio, Hotel Dragonara, Bar Trattoria Arrosticini da Umberto, Pizzeria Osvaldo, Valerio Flower Design e Linearredo di Vitaliano Di Nicola. "Le attività storiche sono una ricchezza per la nostra comunità - ha detto il sindaco Marinucci - e il riconoscimento di una qualifica apposita, con misure di valorizzazione, promozione e sostegno". Per il vicesindaco Di Clemente "qui si scoprono le famiglie sangiovannesi del commercio, della ristorazione e dell'intrattenimento che hanno fatto la storia del territorio, ne rendono concreto il presente e ne programmano il futuro grazie al ricambio generazionale".