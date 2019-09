Nuovo comandante provinciale Cc Pescara

(ANSA) - PESCARA, 13 SET - Si è insediato il 9 settembre scorso il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara, colonnello Eduardo Gambardella, che prende il posto del colonnello Marco Riscaldati trasferito a Roma per un nuovo prestigioso incarico. E proprio dalla capitale arriva il colonnello Gambardella che questa mattina, in occasione di un incontro con la stampa, ha parlato del suo nuovo incarico.

"Arrivo in una realtà che presenta anche delle sue complessità.

Lavoreremo con passione ed impegno con l'obiettivo di assicurare una presenza costante dei militari al fianco dei cittadini.

Arrivo in una città molto bella e in una terra accogliente dove vogliamo proseguire il lavoro svolto con impegno e passione dai miei predecessori. Ho accolto con entusiasmo la nuova destinazione anche perché arrivo in una provincia dove c'è gente calorosa un po' in come quella campana in cui sono nato e anche lavorato in passato".