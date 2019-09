Marsilio inaugura 'Ecomob' a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 13 SET - Abruzzo avanguardia della mobilità sostenibile. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha avuto l'onore di inaugurare, insieme al sindaco, Carlo Masci, al porto turistico Marina di Pescara, la seconda edizione della fiera 'Ecomob Expo Village 2019', ospitata da oggi a domenica 15. Mobilità sostenibile, cicloturismo ed ecologia ambientale sono i temi al centro della tre giorni che si svolge in uno dei migliori porti eco-sostenibili d'Italia, premiato con Le Stelle Blu del Mediterraneo. "La mobilità elettrica non è una novità assoluta - ha esordito Marsilio - la vera novità è la velocità di crescita che sta facendo registrare sia l'interesse dei cittadini che l'evoluzione della tecnologia.

Ad esempio, la bicicletta con la pedalata assistita fa parte ormai della quotidianità. Le amministrazioni pubbliche dovrebbero creare i presupposti affinché queste modalità di trasporto eco-sostenibili a impatto zero, magari da assoggettare a precise regolamentazioni, possano essere sempre più sviluppate".