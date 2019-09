Governo: Marsilio, delegazione abruzzese inconsistente

(ANSA) - PESCARA, 13 SET - "L'elenco dei viceministri e sottosegretari del Governo Conte certifica la debolezza, se non l'inconsistenza, della delegazione abruzzese M5S-Pd". A sostenerlo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. "La cosa non mi stupisce - aggiunge - tuttavia mi preoccupa dover constatare che al Governo della Nazione non ci sia un solo abruzzese ritenuto meritevole di occuparsi di una qualunque competenza del territorio. L'unico sottosegretario, a cui faccio i migliore auguri di buon lavoro, è infatti incaricato di gestire i Rapporti con il Parlamento, un ruolo di 'palazzo' con nessun impatto diretto sul territorio. Nel frattempo, non è chiaro chi si occuperà della delega alla ricostruzione: l'attuale sottosegretario Crimi, promosso a Viceministro degli Interni, non sappiamo se conserverà tale delega o se il presidente Conte ha altre idee in merito. Attendiamo quindi velocemente una risposta, perché l'urgenza delle tante cose da fare impone di non perdere un solo giorno di tempo". (ANSA).