Tappa a Torino per Tour Salute 14-15/9

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Fa tappa a Torino il "Tour della Salute", che quest'anno, giunto alla sua seconda edizione, si propone in abbinamento con il format "Crescendo in Salute". Il doppio evento si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre, in Piazza San Carlo, con ingresso libero, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La manifestazione, frutto delle collaborazioni con Federfarma e Teva Italia, tocca le piazze di 14 regioni con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato al fine di prevenire le malattie croniche. La manifestazione avrà luogo in un'area espositiva allestita con gazebo, info point, palco mobile e un truck hospitality dotato di ambulatori, all'interno dei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test di autodiagnosi e screening di prima istanza.