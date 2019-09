Statua D'Annunzio Trieste: sindaco, ricorda grande italiano

(ANSA) - TRIESTE, 12 SET - Con questa statua "ricordiamo un grande italiano che penso meriti una statua a Trieste". Così a margine dell'inaugurazione della statua dedicata a Gabriele D'Annunzio, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha voluto sottolineare la figura del letterato. La statua dedicata al poeta pescarese è stata inaugurata nel giorno, il 12 settembre, in cui cadono i 100 anni dell'impresa di Fiume. Eppure, non si tratta di "una statua polemica, le polemiche sono state create artificialmente", ha sottolineato dal canto suo Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani e curatore della mostra dal titolo "Disobbedisco. La rivoluzione di D'Annunzio a Fiume 1919 - 1920", in corso nel capoluogo giuliano. D'Annunzio, aggiunge, viene raffigurato quale "un uomo di pace e sta benissimo accanto a Svevo, Joyce e Saba". Altro importante motivo per collocare il monumento dedicato al Vate, spiega lo storico, "è che Trieste era la città irredenta per eccellenza e D'Annunzio è stato il capo degli irredentisti e si è battuto per l'ingresso in guerra dell'Italia e per la liberazione di Trieste. Per questo la sua statua ha un senso la presenza di una statua qui". (ANSA).