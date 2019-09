Statua D'Annunzio a Trieste: protesta ufficiale Croazia (2)

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 12 SET - "Nonostante si tratti di una decisione delle autorità locali, e non statali, questo atto - si legge nel comunicato - come anche le commemorazioni dell'occupazione di Fiume in altre città italiane, contribuiscono a turbare i rapporti di amicizia e di buon vicinato tra i due Paesi". Inoltre, secondo il ministero degli Esteri croato, le commemorazioni dell'impresa fiumana iniziata il 12 settembre del 1919 e la statua del poeta a Trieste "sono anche un omaggio a un'ideologia e a un comportamento profondamente in contrasto con i valori europei".

Stamane a Trieste nella centrale piazza della Borsa, su decisione della Giunta di centrodestra guidata da Roberto Dipiazza, è stata scoperta la statua di D'Annunzio.

In Croazia prevale l'interpretazione che l'Impresa di Fiume fu un'occupazione illegale della città, il preludio e "una prova generale per l'avvento del fascismo" che ebbe un forte nota antislava. Stasera a Fiume sarà inaugurata una mostra intitolata "L'Olocausto di D'Annunzio", che in tono critico ripercorre la storia dei sedici mesi di occupazione dei "legionari" dannunziani della città adriatica. (ANSAmed).