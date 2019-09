Festival L'Aquila: Di Nicola (M5S), sindaco poco sensibile

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Il tentativo del sindaco dell'Aquila Biondi di dettare l'agenda del Festival degli incontri e di scegliersi addirittura i nomi degli intellettuali e degli artisti che dovrebbero animare la manifestazione programmata in occasione del decennale del terremoto dimostra quanto sia scarso il suo senso delle istituzioni, dei suoi compiti e delle sue prerogative". Lo denuncia il senatore abruzzese del MoVimento 5 Stelle Primo Di Nicola. "Pur non avendo alcun titolo per intromettersi nel calendario di una manifestazione interamente finanziata dal ministero dei Beni Culturali - prosegue -, Biondi mira a condizionare le scelte autonome della direttrice del Festival cercando di mettere le mani su un evento dal quale la politica e le visioni personali dei politici dovrebbero restare lontane. E' una conferma del suo scarso senso istituzionale. Una gaffe che segue le altre collezionate per la mancata presenza ad eventi molto sentiti dalla popolazione aquilana e non solo, come la commemorazione dei martiri della strage nazifascista di Onna e quella di Filetto. Atteggiamenti che lo rivelano come esponente di una destra oltranzista e incapace, anche quando si insedia in posizioni di grande responsabilità istituzionale, di saper cogliere i confini tra interessi di parte e di partito e quelli dei cittadini, con un disprezzo per la cultura e la sua preziosa autonomia che dovrebbe far riflettere tutti", conclude Di Nicola. (ANSA).