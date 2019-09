Heinz Beck, Abruzzo ha grandi prodotti

(ANSA) - PESCARA, 10 SET - E' in vetta alla cucina mondiale da due decenni e insieme alle tre Stelle Michelin annovera tre Forchette della Guida Gambero Rosso e quattro Cappelli della Guida L'Espresso. Heinz Beck, chef de La Pergola al Rome Cavalieri, sarà domani al Cafè Les Paillotes, ristorante stellato di cui è supervisore da anni.

"Dell'Abruzzo amo molto le materie prime, genuine e buone.

Frutta e verdura di stagione e prodotti tipici - spiega Beck - sono l'essenza di un territorio, perché racchiudono aromi e sapori irripetibili. E poi la vostra è una terra bellissima, stretta tra mare e montagna. A questi luoghi mi lega l'amicizia di lunghissima data con Filippo (ndr De Cecco) e ho anche una serie di collaboratori abruzzesi di talento". Beck, la cui maestria in cucina è stata paragonata "all'aspirazione geometrica e al rigore di Bach" darà vita domani sera a Cafè Les Paillotes alle sue creazioni, vere e proprie opere d'arte inimitabili per colore, profumi e sapore.