In 1.300 a 22/o campionato atletica Csi

(ANSA) - PESCARA, 9 SET - Quasi 1.300 partecipanti (692 uomini e 603 donne) e oltre 500 atleti under 14 (il 40% dei finalisti), a sottolineare la spiccata vocazione giovanile dell'attività sportiva arancio-blu; 108 società sportive in gara, in rappresentanza di 11 regioni italiane. Sono i dati che hanno caratterizzato il 22/o Campionato Nazionale di Atletica Leggera del CSI che dal 5 all'8 settembre è stato ospitato presso lo Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Sono state disputate 300 gare, tra sprint, mezzofondo, fondo, lanci, salti e staffette. Sulle corsie blu dell'impianto pescarese sono stati assegnati i titoli nazionali nelle 21 categorie previste dal programma. La rappresentativa abruzzese ha fatto incetta di medaglie e record: alla fine sono state 24 le medaglie totali portate a casa.