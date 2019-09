Allarme bomba Pescara, treni ripartono

(ANSA) - PESCARA, 9 SET - Rfi fa sapere che è stata riattivata alle ore 15.55 la circolazione ferroviaria nella stazione Pescara Centrale e sulle linee Terni - Sulmona, Pescara - Sulmona, Civitanova Marche - Albacina, Porto d'Ascoli - Ascoli, Giulianova - Teramo, Pescara - Ancona - Rimini.

''L'interruzione del traffico si era resa necessaria, dalle ore 13.50, per consentire all'Autorità Giudiziaria di effettuare accertamenti nella stazione Pescara Centrale dopo la segnalazione anonima di un allarme bomba. È stato interessato dagli accertamenti anche il Posto Centrale di Pescara, dal quale si controlla la circolazione ferroviaria di alcune linee in Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. Durante lo stop nessun treno è rimasto fermo in linea. Ritardi medi di 90 minuti con punte fino a 140 minuti''.