D'Annunzio torna a Pescara, 4 eventi

(ANSA) - PESCARA, 7 SET - Giordano Bruno Guerri, Diego Fusaro, Edoardo Sylos Labini e Daniela Musini sono i quattro nomi di punta che domani 8 settembre, riempiranno la seconda giornata, della Rassegna "La Festa della Rivoluzione - d'Annunzio torna a Pescara", promossa per celebrare i 100 anni dell'impresa del Vate su Fiume dalla Presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Comune di Pescara. Un tour de force, ospitato tra l'Aurum e la riviera nord di Pescara, che, a partire dalle 16, spazierà, dunque, dall'arte alla fotografia, dalla saggistica al giornalismo sino a chiudere con la poesia e la musica, specchio dell'ecletticità stessa del poeta-soldato Gabriele d'Annunzio. "Se il buongiorno si vede dal mattino, è evidente che la rassegna è partita bene - ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri - centinaia di persone hanno partecipato all'anteprima, organizzata in un luogo simbolo, oggi, della vita serale pescarese, piazza Muzii".