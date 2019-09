Ordinanza per rilascio mercato Lanciano

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 6 SET - Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo e il dirigente del servizio Patrimonio del Comune hanno firmato oggi l'ordinanza di rilascio immediato dell'immobile che ospita il Mercato Coperto comunale, in piazza Garibaldi, a carico del gestore Franco Orlando D'Alessandro e di chiunque dovesse trovarsi nel possesso o detenzione non legittimata dell'area. Il rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, deve avvenire entro le ore 10 di giovedì 10 ottobre. Il provvedimento, dopo anche la vicenda della chiusura e riapertura per problemi igienico- sanitario, è stato adottato perché all'originaria affidataria società Summa Corporation, fallita con decreto del Tribunale di Pescara del 22 giugno 2017, è subentrata la Mercato Coperto srl e non sarebbe stato preventivamente depositato alcun documento riguardo al presunto rapporto di sub concessione, né esso fu mai autorizzato.