Colletti, Gentiloni in Ue primo errore

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Mi dispiace dirlo ma l'indicazione di Gentiloni come Commissario Ue è il primo, si spera uno degli unici, errori del nuovo Governo. Purtroppo non è una scelta del Parlamento ma spero che i nostri ci spieghino il perché di tale decisione e cosa non ha funzionato negli accordi". Lo scrive su Facebook il deputato M5s Andrea Colletti.