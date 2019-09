Blitz carabinieri forestali in maneggio

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 5 SET - Blitz dei carabinieri forestali in un maneggio nella frazione delle Marane di Sulmona.

L'ispezione dei carabinieri fa seguito a una denuncia che è stata presentata alcuni mesi fa sulla presenza di fosse comuni in cui sarebbero stati seppelliti illegalmente almeno dieci carcasse di cavalli. Le operazioni di scavo con l'ausilio di ruspe e macchine operatrici, sono iniziate dalle 9,30 di questa mattina. Il maneggio è di proprietà dell'ex sindaco Fabio Federico ma da 10 anni è gestito da un allevatore della zona il quale esclude che i seppellimenti siano avvenuti illegalmente.

Anche se non garantisce che i chi lo ha preceduto nella gestione del maneggio abbiano fatto altrettanto. Toccherà ai carabinieri forestali e ai veterinari della Asl, tramite i microchip presenti sulle carcasse dei cavalli accertare se tutti sia stato fatto nel rispetto delle regole.