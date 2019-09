18 birrifici italiani alla Moeder Lambic

(ANSA) - Loreto Aprutino (PESCARA), 4 SET - Il Belgio accoglie i migliori 18 birrifici italiani al tempio del Moeder Lambic Fontainas di Bruxelles, dal 6 al 9 settembre. Per l'8a edizione ospita i più bravi mastri birrai italiani in una delle terre più importanti e raffinate del mondo. Come spiega il patron di Almond Jurij Ferri ''Per noi italiani si tratta come di scendere nella terra del Colosseo, ma se ci chiamano e ci ospitano vuol dire che ci rispettano. La manifestazione è un po' un summit dell'eccellenza dei birrifici di quella terra''.

La Moeder Lambic affida ogni anno ad un esperto di sua fiducia la selezione dei mastri e quest'anno la scelta è caduta su Birranova, Croce di Malto, Birra dell'Eremo, Birra Mastino, Birra Ofelia, Birrificio La Piazza via Durandi, Birrificio Porta Bruciata, Siemàn, Yblon, CantinaErrante, Hammer - Italian Craft Beer, Ritual Lab brewing&growing, Birra MC - 77, Birra Del Carrobiolo, Birrificio Artigianale Foglie d'Erba, Birrificio della Granda, Birrificio Lariano, oltre alla Almond22.