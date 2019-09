Sferra 12 coltellate a donna, arrestato

(ANSA) - CHIETI, 3 SET - Un albanese di 28 anni è stato arrestato a Francavilla al Mare dai carabinieri dopo aver sferrato dodici coltellate all'addome di una donna moldava di 33 anni della quale probabilmente si era invaghito. Il fatto si è verificato nel giardino dell'abitazione in cui la donna vive con la sorella e la madre. La vittima, soccorsa e trasporta in ospedale a Chieti dal 118, è in prognosi riservata e viene sottoposta ad un intervento chirurgico. L'aggressore, un senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine, è accusato di tentato omicidio.