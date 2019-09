Febbo, grande successo Festa dei Borghi

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Successo di pubblico e partecipazione a Barrea dal 30 agosto al 1 settembre per la festa nazionale dei borghi autentici. Lo dice l'assessore Regionale al Turismo, Mauro Febbo sottolineando che "l'evento ha rappresentato l'occasione per svelare l'Abruzzo interno, per mettere in mostra le sue bellezze e le sue peculiarità". "Il paesaggio è stato il grande protagonista degli incontri e anche l'enogastrononia che caratterizza la regione con le sue specialità. Alla Festa Nazionale dei Borghi Autentici si sono distinte infatti, tra le altre, località come Ovindoli, Campo di Giove, Perano, Balsorano, Azzinano e la stessa Barrea. Dai vini Dop, ai prodotti caseari, agli insaccati e ai piatti elaborati come la polenta e la pecora alla cottora. Le raffinate manifatture e specialità enogastronomiche che rendono unica questa regione".