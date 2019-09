Gestione stadio nuoto Chieti al Comune

(ANSA) - CHIETI, 2 SET - Lo stadio del nuoto di Chieti sarà gestito, dal primo ottobre, sotto il coordinamento del Comune: ciò accadrà nelle more del nuovo affidamento dell'impianto sportivo all'esito della procedura di gara che prevede una gestione per un periodo di 25 anni per un valore di 31.352.000 euro. Fino al prossimo 30 settembre l'impianto continuerà ad essere gestito dalla società partecipata comunale Teateservizi la cui gestione scade il 30 settembre: nel frattempo la piscina riaprirà regolarmente nel corso del mese di settembre, assicurando all'utenza tutte le attività.

La gestione sotto il coordinamento del Comune stata decisa questa mattina nel corso di un incontro presieduto dal sindaco Umberto Di Primio, al quale hanno preso parte l'assessore allo sport Antonio Viola, il dirigente del Settore lavori pubblici del Comune Paolo Intorbida e il direttore generale della società Teateservizi Antonio Barbone.