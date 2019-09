Frontale auto con tir,muore cuoco 32enne

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 2 SET - Un uomo di 32 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra un'auto e un camion cisterna, adibito al trasporto di cereali, sulla strada che dalla Statale 16 conduce a San Lorenzo a Vasto. Da una sommaria ricostruzione il 32enne, cuoco diplomato alla scuola alberghiera e residente a Vasto, alla guida di una Hyundai 'Kona', avrebbe invaso, dopo aver percorso solo poche centinaia di metri dalla rotatoria di Pagliarelli, la corsia opposta andando a impattare con un autotreno di una ditta di Larino (Campobasso). Dopo l'urto l'utilitaria è finita in un fossato: per il 32enne sono stati inutili i soccorsi, è infatti giunta un'ambulanza del 118 dell'ospedale di Vasto ma i sanitari hanno solo dovuto constatare l'avvenuto decesso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia stradale. L'arteria è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge.